Подросток в Белгороде попал в реанимацию после обрушения дома

Губернатор Гладков: в Белгороде после обрушения дома госпитализировали подростка

В Белгороде после обрушения дома госпитализировали в реанимацию 16-летнего подростка. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате происшествия молодой человек получил баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Ранее из-под завалов жилого дома в Белгороде спасли мужчину. Чтобы добраться до него, спасателям пришлось пробить бетонную стену квартиры в соседнем подъезде. Согласно предварительным данным, под завалами могут оставаться две семьи: одна с тремя детьми, другая — с 11-летним ребенком. Выйти с ними на связь сотрудникам МЧС пока не удается.

В воскресенье, 12 мая, в Белгороде рухнул подъезд жилого дома по улице Щорса. Это произошло из-за попадания в здание фрагментов сбитой ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины. Известно о 19 пострадавших (в числе которых двое детей) и двух погибших, тела которых извлекли из-под завалов.