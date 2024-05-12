Принц Гарри неоднозначно отреагировал на вопрос о возвращении в Британию

Принц Гарри усмехнулся в ответ на вопрос, счастлив ли он находиться в Лондоне

Принц Гарри неоднозначно отреагировал на вопрос о возвращении в Великобританию. Об этом сообщает Marie Claire.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю десятилетия «Игр непобежденных». Один из журналистов спросил его, рад ли он быть дома. Принц Гарри поздоровался и усмехнулся в ответ. «Рад вас видеть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что король Великобритании отказался встречаться с младшим сыном. По данным Page Six, принц Гарри больше месяца пытался организовать встречу с больным раком отцом. Он планировал встретиться с Карлом III во время визита в Лондон, однако король заявил, что не сможет встретиться с сыном из-за большой занятости.

В феврале сообщалось, что герцог Сассекский заявил о своей готовности вернуться в семью ради отца. Об этом он сказал Карлу III лично.