Пушков резко ответил на новое заявление Макрона о России

Пушков призвал Макрона прикусить язык о конфликте России и Украины

Сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля в отношении конфликта России и Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — ответил Пушков на новое заявление Макрона.

Ранее Макрон обещал усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что вмешательство в конфликт России и Украины возможно, если «россияне зайдут слишком далеко». «Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать», — отметил политик.

Кроме того, Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.