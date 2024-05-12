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06:47, 12 мая 2024Россия

Пушков резко ответил на новое заявление Макрона о России

Пушков призвал Макрона прикусить язык о конфликте России и Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков резко прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля в отношении конфликта России и Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — ответил Пушков на новое заявление Макрона.

Ранее Макрон обещал усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что вмешательство в конфликт России и Украины возможно, если «россияне зайдут слишком далеко». «Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать», — отметил политик.

Кроме того, Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.

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      Марина Совина
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