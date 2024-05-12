Российский хоккеист сравнил матч в плей-офф НХЛ с дракой собак за миску

Кузнецов сравнил матч между «Рейнджерс» и «Каролиной» с дракой собак за миску

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о решающих матчах серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводит журналист Патрик Уэлтер в соцсети X.

Кузнецов сравнил предстоящую игру с дракой собак. «Одна миска с едой и две собаки, соревнующиеся друг с другом. "Рейнджерс" знают, что возвращаться сюда будет адом. Мы хотим оказать на них давление», — заявил он.

«Каролина» проигрывает в серии со счетом 1-3. Матч, который может стать для команды решающим, состоится 14 мая в 02:00 по московскому времени.

31-летний Кузнецов перешел в «Каролину» по ходу сезона из «Вашингтон Кэпиталс». Всего в восьми матчах текущего плей-офф он забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.