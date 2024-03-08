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19:19, 8 марта 2024Спорт

Выставленный на драфт отказов НХЛ россиянин нашел новый клуб

«Вашингтон» обменял хоккеиста НХЛ Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнс»

Фото: Mark Goldman / Globallookpress.com

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» обменял российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнс». Об этом на странице в X написал инсайдер Пьер Лебрюн.

По информации источника, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты отечественного хоккеиста. Отмечается, что контракт Кузнецова до конца следующего сезона составляет 7,8 миллиона долларов.

Кузнецова выставили на драфт отказов 2 марта. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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      Анастасия Борисова
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