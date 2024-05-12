Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
6:2
Завершен
Казахстан
ЧМ-2024|Группа B
Оренбург
0:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Факел
0:0
1-й тайм
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Дания
Сегодня
17:20 (Мск)
Канада
ЧМ-2024|Группа A
Австрия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2024|Группа A
16:29, 12 мая 2024Спорт

Тарасова раскритиковала идею назначения Дегтярева новым министром спорта

Тарасова раскритиковала возможное назначение Дегтярева на пост министра спорта
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала возможное назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, которых мы знаем», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что не уверена в том, что Дегтярев поможет возвращению россиян на международные турниры.

О готовящейся смене нынешнего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина стало известно 7 мая. В числе главных претендентов на пост значится Дегтярев.

Дегтярев был избран губернатором Хабаровского края в 2021 году. До этого он работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

      В Англии оценили наступление России в Харьковской области

      Очевидцы рассказали о криках пенсионера под завалами дома в Белгороде

      Тарасова раскритиковала идею назначения Дегтярева новым министром спорта

      В Белгороде раздались звуки сильных взрывов

      В США предупредили о последствиях размещения американских военных на Украине

      Кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера России поддержали

      СРЗП отказалась поддержать 11 кандидатур Мишустина в новое правительство

      Московские медики помогут пострадавшим в Белгороде

      Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса рассказал о проблеме с тормозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше