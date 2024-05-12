Тарасова раскритиковала идею назначения Дегтярева новым министром спорта

Тарасова раскритиковала возможное назначение Дегтярева на пост министра спорта

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала возможное назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, которых мы знаем», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что не уверена в том, что Дегтярев поможет возвращению россиян на международные турниры.

О готовящейся смене нынешнего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина стало известно 7 мая. В числе главных претендентов на пост значится Дегтярев.

Дегтярев был избран губернатором Хабаровского края в 2021 году. До этого он работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.