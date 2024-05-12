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07:31, 12 мая 2024Мир

Трамп раскрыл последствия возможной победы Байдена

Трамп: США не переживут еще четыре года президентства Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, к чему приведет возможная победа действующего лидера страны Джо Байдена на выборах в ноябре. Его слова приводит ТАСС.

Перед сторонниками в городе Уайлдвуд в штате Нью-Джерси Трамп раскрыл последствия возможной победы Байдена и подчеркнул, что США не переживут еще четыре года подобного президентства. Он назвал своего конкурента продажным, коррумпированным и некомпетентным.

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По мнению экс-президента, США находятся «в большой беде» и могут быть втянутыми в третью мировую войну из-за политики администрации Байдена.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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