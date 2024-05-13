Кадыров показал лежащие в окопе тела солдат ВСУ после атаки «Ахмата»

Кадыров показал тела солдат ВСУ в районе села Огурцово Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после атаки подразделения «Ахмат». Соответствующую видеозапись он разместил в Telegram.

На кадрах видно несколько человек в военной форме с синими лентами — отличительным знаком, который наравне с желтыми лентами бойцы ВСУ используют в ходе спецоперации.

По словам главы республики, бойцы подразделения в составе группировки войск «Север» участвовали в занятии населенного пункта Огурцово Харьковской области. «Бандиты, оказавшие сопротивление нашим войскам, были уничтожены», — написал Кадыров. Также он отметил, что двоим украинским солдатам — которые «оказались умнее» и сдались в плен — удалось сохранить жизнь.

Российские войска заняли Огурцово и еще четыре населенных пункта в Харьковской области 11 мая. В наступательных действиях на вновь открытом направлении участвовали бойцы группировки войск «Север». На следующий день российские войска продолжили наступление.