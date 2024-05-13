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19:45, 13 мая 2024Россия

Крестивший Белоусова священник высказался о нем

Крестивший Белоусова священник назвал его честным человеком и патриотом
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Крестивший назначенного министром обороны России Андрея Белоусова священник Леонид Царевский считает его честным человеком и патриотом. Об этом протоиерей рассказал журналистам РИА Новости.

Ранее была опубликована фотография, на которой Белоусов стоит в церковном облачении рядом со священником.

По словам Царевского, когда чиновник принял крещение, он был обычным госслужащим. «Потом [Белоусов] иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника», — добавил он.

Из приходской газеты общины храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково (Троицкий административный округ Москвы) следует, что назначенный Белоусов крестился в возрасте 47 лет.

Ранее о кандидатуре Белоусова на должность главы Минобороны высказалась председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она сказала, что новый министр сможет ускорить поставку в войска современных вооружений. «Еще раз подчеркну, что я не вижу лучше кандидатуры», — заключила спикер.

ЖЗЛ
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