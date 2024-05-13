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05:01, 13 мая 2024Наука и техника

Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей

«Известия»: Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт».

Как отметили специалисты, речь идет о предоставлении доступа российским пользователям к обновлениям для Windows и Office. «Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них», — подчеркнул президент ассоциации Владимир Макаров.

По его словам, в официальных комментариях компания утверждает об обратном, но в частном разговоре гарантирует полную поддержку своего ПО.

Ранее Microsoft изменила правила вставки текста и изображений в документ Word.

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