Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей

«Известия»: Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России

Корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для российских пользователей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков ПО «Руссофт».

Как отметили специалисты, речь идет о предоставлении доступа российским пользователям к обновлениям для Windows и Office. «Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них», — подчеркнул президент ассоциации Владимир Макаров.

По его словам, в официальных комментариях компания утверждает об обратном, но в частном разговоре гарантирует полную поддержку своего ПО.

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