Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:45, 13 мая 2024Ценности

Модель Перминова показала фото в откровенном наряде

Модель Елена Перминова показала фото в черном латексном корсете

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила кадры, на которых предстала в черном латексном корсете и длинной белой юбке-макси с глубоким размером до бедра. При этом Перминова демонстрировала оголенные ноги.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Вдобавок она надела черные босоножки на каблуках. Кроме того, звезда распустила волосы и дополнила свой образ аксессуарами.

Известно, что знаменитость посетила свадьбу российской модели Валерии Кауфман и миллиардера Дмитрия Варсано около озера Комо.

В апреле модель Перминова раскрыла секрет молодости. Звезда рассказала, что решилась на аппаратную процедуру по омоложению кожи Morpheus8.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу

      Волочкова заявила об отсутствии алкоголя в своей жизни

      В Грузии осудили избиение полицией протестующих против закона об иноагентах

      Туристка попыталась убежать от грабителя, упала с эстакады и не выжила

      НХЛ наложила на российского хоккеиста максимальный штраф

      Крестивший Белоусова священник высказался о нем

      Модель Перминова показала фото в откровенном наряде

      Песков назвал должность Шойгу в ФСВТС

      Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше