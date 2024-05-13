Модель Перминова показала фото в откровенном наряде

Модель Елена Перминова показала фото в черном латексном корсете

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица разместила кадры, на которых предстала в черном латексном корсете и длинной белой юбке-макси с глубоким размером до бедра. При этом Перминова демонстрировала оголенные ноги.

Вдобавок она надела черные босоножки на каблуках. Кроме того, звезда распустила волосы и дополнила свой образ аксессуарами.

Известно, что знаменитость посетила свадьбу российской модели Валерии Кауфман и миллиардера Дмитрия Варсано около озера Комо.

В апреле модель Перминова раскрыла секрет молодости. Звезда рассказала, что решилась на аппаратную процедуру по омоложению кожи Morpheus8.