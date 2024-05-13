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14:32, 13 мая 2024Наука и техника

Германия запретила продажи гаджетов Motorola

В Германии запретили продажу смартфонов Motorola и Lenovo из-за патентов

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компаниям Motorola и Lenovo запретили продажи гаджетов в Германии. Об этом сообщает издание Android Authority.

О запрете объявил окружной суд Германии. Сообщается, что китайскую корпорацию Lenovo и ее дочернюю компанию Motorola признали виновными в нарушении патентов, принадлежащих американской технологической фирме InterDigital. В Lenovo намерены обжаловать запрет.

Согласно постановлению, на территории государства запрещена продажа всех смартфонов брендов, включая аппараты новой линейки Motorola Edge 50. Журналисты обратили внимание, что с немецкого сайта Motorola исчезли все упоминания смартфонов. На сайте Lenovo указано, что фирменные ноутбуки будут доступны до тех пор, пока девайсы находятся в наличии в магазинах.

В материале говорится, что ранее в Германии запрещали продажи смартфонов китайских корпораций Oppo и OnePlus — их обвиняли в нарушении патентов Nokia. Однако спустя некоторое время компании урегулировали споры.

Motorola — американская компания, в частности, известная производством телефонов и смартфонов. В 2011 году мобильное подразделение фирмы перешло под контроль Google и Lenovo.

В начале апреля компания Apple попросила Апелляционный суд США отменить запрет на поставку и продажу умных часов бренда. Ранее продажу новых носимых гаджетов запретили из-за нарушения патента компании Masimo.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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