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18:00, 13 мая 2024Россия

На сайте Совбеза появилась запись о новой должности Шойгу

Данные о новой должности Шойгу появились на сайте Совбеза России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Данные о новой должности Сергея Шойгу, уходящего с поста министра обороны России, появились на сайте Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности», — указано на интернет-странице под именем Шойгу.

Также на сайте размещено сообщение о назначении Шойгу на пост секретаря Совбеза со ссылкой на указ президента России Владимира Путина № 328 от 12 мая 2024 года.

Шойгу занимал должность главы оборонного ведомства на протяжении 12 лет. Его преемником на этом посту стал бывший вице-премьер Андрей Белоусов.

Новость об уходе Шойгу заняла первые полосы зарубежных СМИ. Там в кадровых перестановках в военном руководстве увидели стремление российского лидера создать устойчивую экономическую основу для продолжения боевых действий.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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