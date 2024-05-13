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16:53, 13 мая 2024Россия

В небе над регионом России сбили третий за десять минут беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В небе над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Аппарат был перехвачен в 16:10 мск. За десять минут до этого в небе над тем же регионом были уничтожены еще два беспилотника.

Все три дрона принадлежали к классу беспилотников самолетного типа. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и могут преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 13 мая украинские войска ударили по российской территории ракетами Storm Shadow и снарядами «Ольха» и беспилотниками. Снаряды и ракеты были перехвачены в трех российских регионах, в том числе в Крыму.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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