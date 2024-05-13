Найдена замена критиковавшему СВО бывшему главному раввину Москвы

Новым главным раввином Москвы стал Йосеф Каменецкий

Новым главным раввином Москвы стал Йосеф Каменецкий, о его назначении сообщается в Telegram-канале Московской еврейской религиозной общины.

«Прибытие раввина в Москву является еще одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» уточняет, что Каменецкий приехал в Москву из Израиля.

Каменецкий сменит Пинхаса Гольдшмида (признан иноагентом), который после начала СВО уехал из России и выступил с критикой властей России. Он также призвал евреев покинуть Россию.