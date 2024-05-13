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03:23, 14 мая 2024Россия

Найдена замена критиковавшему СВО бывшему главному раввину Москвы

Новым главным раввином Москвы стал Йосеф Каменецкий

Новым главным раввином Москвы стал Йосеф Каменецкий, о его назначении сообщается в Telegram-канале Московской еврейской религиозной общины.

«Прибытие раввина в Москву является еще одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» уточняет, что Каменецкий приехал в Москву из Израиля.

Каменецкий сменит Пинхаса Гольдшмида (признан иноагентом), который после начала СВО уехал из России и выступил с критикой властей России. Он также призвал евреев покинуть Россию.

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      Марина Совина
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