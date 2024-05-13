Опубликован последний комментарий Шойгу перед отставкой правительства
Зарубин опубликовал последний комментарий главы Минобороны Шойгу перед отставкой
Журналист Павел Зарубин представил кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.
Видео было снято 6 мая: на кадрах Шойгу рассказал, что президент России Владимир Путин высоко оценил работу правительства. По его словам, каждый из министров подводит итоги по завершении определенного этапа и анализирует свою деятельность за прошедший период.
Шойгу покинет свой пост, на его место Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.