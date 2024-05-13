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08:02, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Опубликован последний комментарий Шойгу перед отставкой правительства

Зарубин опубликовал последний комментарий главы Минобороны Шойгу перед отставкой
Павел Зарубин

Павел Зарубин . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Журналист Павел Зарубин представил кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

Видео было снято 6 мая: на кадрах Шойгу рассказал, что президент России Владимир Путин высоко оценил работу правительства. По его словам, каждый из министров подводит итоги по завершении определенного этапа и анализирует свою деятельность за прошедший период.

Шойгу покинет свой пост, на его место Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

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