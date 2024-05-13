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21:29, 13 мая 2024Мир

Политолог прокомментировал слова Столтенберга о восстановлении Украины

Политолог Дудчак: генсек НАТО Столтенберг видит Украину лишь как территорию

Фото: Thomas Peter / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о восстановлении Украины указывают на то, что блок рассматривает государство исключительно как ресурс, заявил в разговоре с РИА Новости участник движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Так, генсек альянса сообщил, что Украину бессмысленно восстанавливать в случае ее поражения в конфликте. «Они не скрывают своего отношения к Украине», — прокомментировал позицию НАТО Дудчак.

Политолог также уточнил, что на освобожденных Россией территориях активно ведется восстановление. «На Западе Украину видят исключительно как территорию, ресурс, а не как людей, которые там живут», — констатировал эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга совершенно не интересует будущее украинцев. Дипломат отметила, что НАТО рассматривает Украину лишь в качестве инструмента реализации антироссийского курса.

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      Маргарита Пименова
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