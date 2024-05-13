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16:55, 13 мая 2024Россия

Появились подробности о врезавшемся в многоэтажный дом в Белгороде беспилотнике

Mash: один из упавших в Белгороде беспилотников врезался в дом и не взорвался

Кадр: Telegram-канал Mash

Один из беспилотников, упавших днем 13 мая в Белгороде, врезался в многоэтажный жилой дом, но не взорвался. Подробности об инциденте появились у Telegram-канала Mash.

По информации издания, город попытался атаковать дрон-камикадзе модели DARTS с размахом крыльев в два метра. Дом, в который он врезался, серьезно не пострадал. Беспилотник уже вывезли с места.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город при помощи двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Первый дрон рухнул на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, второй — упал возле многоквартирного дома. На местах работают оперативные службы.

13 мая Гладков также рассказал, что за прошлый день жертвами атак со стороны Украины стали 19 жителей региона. По его словам, 15 тел извлекли из-под завалов жилого дома на улице Щорса в Белгороде, где в результате падения фрагментов украинской ракеты «Точка-У» обрушилась часть здания.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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