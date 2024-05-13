Раскрыто состояние пострадавшего при обрушении подъезда в Белгороде младенца

Пострадавший при обрушении подъезда в Белгороде младенец в тяжелом состоянии

Двухмесячный ребенок, который пострадал при обрушении подъезда в Белгороде из-за попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности о его состоянии раскрыла Baza в Telegram-канале.

По информации издания, у младенца диагностировали баротравму, травму головы и ожоги лица и дыхательных путей. Мать мальчика также доставили в больницу с ожогами рук и ног.

Информации о судьбе отца младенца и его семилетнего брата пока нет. Их ищут родственники, так как в списках пострадавших и жертв атаки мужчина с ребенком не значатся.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 20 человек, еще 15 жителей дома спасти не удалось.

На месте обрушения подъезда дома завершили поисковые работы, спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек. Об атаке доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства дал необходимые поручения губернатору Вячеславу Гладкову и главе МЧС Александру Куренкову.