Реакцию украинцев на возможное назначение Белоусова в Минобороны объяснили

Полковник Кошкин назвал трагичным для Киева возможное назначение Белоусова в МО

Назначение вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны России действительно может быть трагичным для Киева, считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил реакцию украинцев на известие о перестановке.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ счел возможное назначение Белоусова «плохой новостью» для Киева, предположив, что это приведет к резкому взвинчиванию динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко с ним согласился, заявив, что «это реально выглядит трагично».

«Да, это трагично. Дело в том, что все кругом говорят о затяжном конфликте, а в затяжном конфликте победит тот, у кого экономика военная будет встроена в экономику страны. Белоусов — это весьма подходящая фигура, которая на сегодняшний день и работает в этом стиле, в стратегическом, и естественно знает положение дел, и все, что связано с оборонзаказом, в общем-то, будет в его руках выглядеть весьма уверенно. Вот почему Кущ и Кучеренко так отреагировали, потому что они в этом плане представляют, о чем идет речь. Все назначения очень мудрые. Когда враг начинает плакаться, это значит, все делаем правильно», — высказался Кошкин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России. 11 мая сообщалось, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.