Россияне были вынуждены объясняться за шествие с лозунгом «Русские, вперед»

Фанаты из Майкопа прошлись с лозунгом «Русские, вперед» и вызвали недовольство

Футбольные фанаты из Адыгеи прошлись по улицам Майкопа с лозунгами и вызвали недовольство горожан. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На опубликованном каналом видео группа людей идет по одной из улиц с криком «Русские, вперед». «Это вызов», — говорит за кадром мужской голос с акцентом.

Жители города остались недовольны шествием фанатов. «Хотите принести пользу стране — езжайте на СВО (специальную военную операцию — прим. «Ленты.ру»)», — приводит канал комментарий одного из них.

После этого фанаты записали видеоролик, в котором объяснили свою кричалку. «Этот заряд — наш духовный двигатель. Отказаться от него — значит отказаться от нашей общей многонациональной, многорелигиозной, этнической истории», — сказал мужчина на видео.

Ранее в Российском футбольном союзе оштрафовали воронежский клуб «Факел» за оскорбительную кричалку фанатов в адрес петербургского «Зенита». Команда выплатит 30 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками фразы «"Зенит" — позор российского футбола».