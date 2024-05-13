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17:21, 13 мая 2024Россия

Стало известно о последнем разговоре Патрушева с коллективом аппарата Совбеза

Патрушев пообщался с коллективом аппарата Совбеза и поблагодарил его за работу

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Николай Патрушев пообщался с коллективом аппарата Совбеза России, секретарем которого являлся до 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба совещательного государственного органа, пишет РИА Новости.

Как стало известно, в последнем разговоре Патрушев поблагодарил коллектив аппарата Совбеза совместную работу и отметил эффективность его работы на благо обеспечения национальной безопасности страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Патрушев перешел на другую работу, однако не уточнил, на какую. Вместо него на пост секретаря Совбеза президент России Владимир Путин назначил экс-министра обороны страны Сергея Шойгу, на место которого глава государства предложил кандидатуру бывшего первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова.

13 мая Госдума также утвердила кандидатуры десяти вице-премьеров обновленного правительства России. В качестве первого зампреда правительства депутатами единогласно выбран Денис Мантуров.

ЖЗЛ
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