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18:28, 13 мая 2024Наука и техника

Трехосный УАЗ с «Зушкой» заметили в зоне СВО

В зоне СВО заметили пикап УАЗ с зенитной установкой ЗУ-23-2

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самодельную зенитную самоходную установку на шасси трехосного пикапа УАЗ заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографии машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Машина вооружена спаренной зенитной установкой калибра 23 миллиметра ЗУ-23-2. «Зушку» установили на платформе доработанного пикапа УАЗ, который получил дополнительную ось и упоры, снижающие раскачку машины при стрельбе. Для снижения заметности пикап обильно обложили маскировочными сетями.

ЗУ-23-2 состоит из двух пушек 2А14, станка и прицела ЗАП-23. Скорострельность установки составляет 2000 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы — 2,5 километра. «Зушка» может обстреливать цели, летящие со скоростью до 300 метров в секунду.

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В апреле источники «Известий» сообщили, что в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками. Охотников за дронами вооружат пикапами с пулеметами и грузовиками с ЗУ-23-2.

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      Даниил Иринин
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