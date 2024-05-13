Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
6:2
Завершен
Казахстан
ЧМ-2024|Группа B
Оренбург
0:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Факел
0:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Дания
1:5
Завершен
Канада
ЧМ-2024|Группа A
Австрия
5:6
Завершен
Швейцария
ЧМ-2024|Группа A
00:53, 13 мая 2024Спорт

Усик назвал крупнейшее достижение в карьере

Усик назвал крупнейшим достижением в карьере победу на Олимпийских играх-2012

Фото: Pablo Morano / Reuters

Украинский боксер Александр Усик назвал крупнейшее достижение в карьере. Спортсмен рассказал о нем в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

Усик вспомнил, что после неудачного выступления на своей первой Олимпиаде (на Играх-2008 в Пекине проиграл во втором поединке — прим. «Ленты.ру») он думал об уходе из любительского в профессиональный бокс. По словам украинца, продолжить путь за олимпийским золотом его уговорил друг.

Усик победил на Олимпийских играх-2012 и назвал это своим высочайшим достижением. «Если вы не завоевали пояс чемпиона мира в профессионалах сейчас, вы можете сделать это через пять-шесть месяцев или через год. Но не через четыре», — объяснил он.

18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри. Схватка пройдет в Саудовской Аравии. На счету украинца 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу покинет должность министра обороны спустя 12 лет на посту. Как на это отреагировали в России и за рубежом?

      Сунак предрек Британии опасные пять лет

      В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы

      Аналитик оценил главные качества Белоусова

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Популярная плюс-сайз модель снялась в наряде без нижнего белья

      Новость о перестановках в Минобороны России попала на первые полосы западных СМИ

      Поражение двух танков Leopard при попытке контратаки попало на видео

      Стало известно о планах Польши укрепить заграждение на границе с Белоруссией

      Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше