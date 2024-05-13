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10:50, 13 мая 2024Бывший СССР

В Раде обвинили министра обороны Украины в отсутствии укреплений под Харьковом

Гончаренко обвинил главу МО Украины Умерова в нехватке укреплений под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Харьковской области Украины отсутствуют укрепления и минные поля. В их нехватке главу министерства обороны (МО) Украины Рустема Умерова обвинил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Где бетонные укрепления? Где минные поля? Где министр обороны?» — написал Гончаренко.

По словам парламентария, сложившаяся под Харьковом ситуация демонстрирует «абсолютную деградацию государственных институтов» на Украине.

Ранее на Украине признали тактические успехи России на харьковском направлении. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что оперативная обстановка в регионе динамично меняется и остается сложной.

Также стало известно о раздрае в командовании ВСУ после продвижения российских военных в Харьковской области. По информации The New York Times, украинские командиры обвиняют друг друга в поражении, пока солдаты ВСУ продолжают отступать.

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      Екатерина Грищенко
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