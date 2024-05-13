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17:32, 13 мая 2024Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион чешскими ракетами Vampire

Минобороны России: над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire

Фото: Karel Šubrt / Wikipedia

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 16 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire («Вампир»). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, военные уничтожили ракеты около 17:00 по московскому времени. Про помощи них Украина собиралась атаковать объекты на российской территории.

Ранее в Минобороны отчитались о сбитии в Белгородской области дежурными силами ПВО двух беспилотников самолетного типа. Информацию последствиях на земле ведомство не уточнило.

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В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что 13 мая ВСУ атаковали Белгород при помощи двух дронов. Первый беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, второй — возле многоквартирного дома. На местах работают оперативные службы. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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