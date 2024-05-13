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14:13, 13 мая 2024Россия

Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате атаки выбиты окна и посечены фасады и заборы в двух частных домах. Помимо этого, повреждена хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали. Сейчас на месте работают оперативные службы. Также продолжается подомовой обход.

Ранее Гладков сообщил, что за 12 мая жертвами атак со стороны ВСУ стали 19 жителей региона. По его словам, 15 тел извлекли из-под завалов жилого дома на улице Щорса в Белгороде, где в результате падения фрагментов украинской ракеты «Точка-У» обрушилась часть здания.

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Губернатор также рассказал, что доложил о ситуации в городе президенту России Владимиру Путину. Гладков подчеркнул, что меры для наказания ответственных за «издевательства над нашим населением» уже принимаются.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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