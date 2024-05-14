Арестованного кадровика Минобороны России проверят по другим эпизодам коррупции

ТАСС: в деле кадровика МО Кузнецова могут появиться новые эпизоды и фигуранты

Начало событий в новости На кадровика Минобороны России дал показания другой фигурант дела

В уголовном деле начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова могут появиться новые эпизоды и фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время следователи проверяют его на причастность к другим коррупционным преступлениям.

Кузнецова задержали после допроса второго фигуранта дела — его имя пока не раскрывается.

Главному кадровику Минобороны предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, будучи главой 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, получил взятку в особо крупном размере от коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу». Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет колонии.

Во время обыска у него дома нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.