Бойцы ВСУ сдались в плен после решения сослуживца подорвать себя

Минобороны: бойцы ВСУ сдались в плен после того, как один из них подорвал себя

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о своем решении сдаться в российский плен. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

По словам одного из военных, члена неонацистского формирования «Братство», его сослуживец подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен, во время боя с российским отрядом. После этого другие украинские бойцы сложили оружие.

«Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически. Потому что много моих друзей погибло», — рассказал он. Солдат также сообщил, что россияне приняли всех и оказали первую помощь раненым.

Ранее пленный украинский военный Евгений Барук рассказал, что ВСУ бросили своих раненых солдат после удара по собственным позициям. По его словам, в результате минометного обстрела он получил контузию. После этого его подразделение атаковало свои позиции.