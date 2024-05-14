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17:03, 14 мая 2024Спорт

Фитнес-эксперт объяснила возникновение боли в суставах после тренировки

Фитнес-тренер Соболь: отсутствие разминки и заминки приводит к боли в суставах

Фото: Dirima / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Елена Соболь объяснила, почему после тренировки может возникнуть боль в суставах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь заявила, что основная причина дискомфорта — чрезмерная нагрузка на суставы. Причиной могут стать избыточные утяжелители, недостаток отдыха, неверная техника выполнения упражнений. Также спровоцировать неприятные ощущения во время и после тренировки могут заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артроз, артрит, сколиоз или остеопороз.

Кроме того, к болям могут привести отсутствие разминки и заминки. «Очень важно подготовить организм к предстоящим физическим нагрузкам, а затем "успокоить" его. Жаль, что многие игнорируют эти важные части тренировочного процесса», — отметила Соболь.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская назвала элементарные упражнения от боли в суставах. Она посоветовала делать вращения кистями и руками, круговые движения коленями, подъем ног на 90 градусов и ряд других движений.

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      Андрей Стрельцов
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