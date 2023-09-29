Врач назвала элементарные упражнения от боли в суставах

Врач Демьяновская посоветовала махи ногами от боли в суставах

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская назвала элементарные упражнения от боли в суставах. Ее слова приводит Life.ru.

Демьяновская подчеркнула, что перед тренировкой мышцы нужно разогреть в течение 5–10 минут. Для этого нужно плавно и без резких движений наклонять корпус, подвигать плечами вверх-вниз и повращать запястьями. Затем она посоветовала перейти к растяжке. Упражнения нужно выполнять в кроссовках или кедах с нескользящей подошвой.

Врач рассказала, что базовыми упражнениями для суставов являются вращения кистями и руками, круговые движения коленями, подъем ног на 90 градусов, махи ногами из положения лежа, велосипед, а также отжимания. По мнению эксперта, выполнять упражнения можно с утра, во время обеденного перерыва или вечером.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.