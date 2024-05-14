Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:19, 14 мая 2024Ценности

Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте

Певица Люся Чеботина пришла на премию в черном платье с глубоким декольте

Кадр: @lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина пришла на премию «Жара Music Awards» в Москве в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким вырезом в области декольте, который частично демонстрировал ее грудь. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Кроме того, исполнительница распустила длинные волосы оттенка блонд, дополнив образ серьгами. Вдобавок ей сделали макияж в нейтральных тонах.

В декабре 2023 года Люся Чеботина похвасталась купленными на свои деньги роскошными подарками. Певица разместила снимки, на которых она позировала в комбинезоне с бахромой и разноцветной шубе люксового бренда Louis Vuitton.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Европу

      Дачникам посоветовали обработать растения антидепрессантами после морозов

      50-летнюю Кейт Мосс и 27-летнего внука Боба Марли сняли в интимный момент

      В Кремле высказались о вмешательстве во внутренние дела Грузии

      ЕС продлил мандат своей миссии по гражданской безопасности Украины

      Бывший депутат Рады заявил о необходимости трибунала по преступлениям НАТО

      Россиянку приговорили к 11 годам за участие в деятельности ИГ

      Под Новосибирском нашли редчайший гриб

      Экс-депутат Рады заявил о планах Киева по созданию «грязной» бомбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше