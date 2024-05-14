Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте

Певица Люся Чеботина пришла на премию в черном платье с глубоким декольте

Российская певица Люся Чеботина пришла на премию «Жара Music Awards» в Москве в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины макси с длинными рукавами и глубоким вырезом в области декольте, который частично демонстрировал ее грудь. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, исполнительница распустила длинные волосы оттенка блонд, дополнив образ серьгами. Вдобавок ей сделали макияж в нейтральных тонах.

В декабре 2023 года Люся Чеботина похвасталась купленными на свои деньги роскошными подарками. Певица разместила снимки, на которых она позировала в комбинезоне с бахромой и разноцветной шубе люксового бренда Louis Vuitton.