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06:15, 14 мая 2024Спорт

Мамаев рассказал об отказе от мата

Бывший футболист Павел Мамаев рассказал, что без мата становится чище и мудрее

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал о своих жизненных принципах. Его слова передает «Чемпионат».

Мамаев заявил, что отказался от мата. «Только в очень редких случаях — вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только один процент. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания», — поделился он.

По мнению Мамаева, без мата он становится чище и мудрее. «Был период, когда я пошел чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это все нужно было пройти, чтобы осознать», — заключил экс-футболист.

Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

В 2018 году Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом устроили две драки в центре Москвы. В результате спортсмены были осуждены и провели в местах лишения свободы практически год.

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      Дарья Коршунова
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