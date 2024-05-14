Названа дата встречи Путина с покинувшими посты в правительстве

Президент Путин встретится с покинувшими посты в правительстве 15 мая

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, встретится с бывшими членами правительства, покинувшими свои посты в кабмине. Об этом сообщило РИА Новости.

«Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены», — сказал Путин.

В тот же день глава государства подписал указ о награждении государственными наградами покинувших правительство политиков.