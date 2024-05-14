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09:12, 14 мая 2024Россия

Опубликованы фотографии пожара на месте схода вагонов под Волгоградом

Фотографии пожара на месте схода вагонов в Волгоградской области выложили в сеть

Кадр: Telegram-канал Baza

В сеть выложили фотографии с места схода вагонов в Волгоградской области. Их опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На снимках видно зарево пожара. В небо поднимается столб дыма, рядом можно заметить металлические конструкции, похожие на опоры железнодорожных линий электропередачи.

Канал утверждает, что снимки были сделаны вблизи станции Котлубань, где сошли с рельсов несколько грузовых вагонов. Также в сообщении говорится, что пожару предшествовал взрыв.

В РЖД сообщили, что это произошло вследствие «постороннего вмешательства». По неофициальным данным, возможной причиной схода вагонов могла стать атака беспилотника. В МЧС России отметили, что на месте ЧП произошел пожар — горела цистерна с горючим.

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      Алан Босиков
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