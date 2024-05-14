Протестующие в Тбилиси парализовали автомобильное движение

Протестующие против закона парализовали автомобильное движение в Тбилиси

Протестующие против закона об иноагентах парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Митингующие организовали очередную акцию перед зданием парламента, после чего направились к площади Героев. Демонстранты перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживает спецназ.

8 мая Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что зарубежные страны поддерживают провокации на акциях протеста против закона об иноагентах.