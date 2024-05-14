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22:26, 14 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси парализовали автомобильное движение

Протестующие против закона парализовали автомобильное движение в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие против закона об иноагентах парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Митингующие организовали очередную акцию перед зданием парламента, после чего направились к площади Героев. Демонстранты перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживает спецназ.

8 мая Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что зарубежные страны поддерживают провокации на акциях протеста против закона об иноагентах.

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      Юлия Мискевич
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