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18:18, 14 мая 2024Силовые структуры

Расчленитель матери отправлен в российское СИЗО

В Петербурге суд арестовал мужчину, расчленившего мать в Шушарах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Николая Татаренко, расправившегося с матерью, чьи останки он оставил на пустыре в Шушарах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля. На период следствия он будет отправлен в СИЗО. Татаренко предъявлено обвинение.

Он был задержан 13 мая. Силовики взяли 38-летнего мужчину при выходе из дома. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мотивом преступления послужила ревность к брату, который лечится в психбольнице.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения частей тела неизвестной женщины 12 мая в поселке Шушары. Она оказалась местной жительницей 1958 года рождения. На мусорные пакеты рядом с Московским шоссе на пустыре случайно наткнулся прохожий. Он вызвал полицию.

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      Любовь Ширижик
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