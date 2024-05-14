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22:25, 14 мая 2024Россия

Спасший младенца в Белгороде мужчина нашелся

Полуторагодовалого младенца в Белгороде спас сотрудник ГО и ЧС Гуров
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Stringer / News.ru / Global Look Press

Стала известна личность мужчины, спасшего из-под завалов в Белгороде полуторагодовалого младенца. Им оказался спасатель Гражданской обороны и ЧС Олег Гуров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В момент трагедии Гуров отдыхал дома вместе с семьей. Сначала он услышал звуки сирены и взрыв, а выскочив на улицу — женский крик.

Сначала спасатель помог выбраться из-под завалов матери ребенка, а затем достал и самого малыша. После этого мужчина отвел их в безопасное место и вызвал скорую помощь. Встретив медиков, Гуров отправился помогать другим пострадавшим.

12 мая в Белгороде после массированного обстрела со стороны ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты украинской ракеты «Точка-У». Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.

По данным МЧС и главы области, еще 17 человек спасти не удалось.

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      Евгений Силаев
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