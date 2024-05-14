Средства ПВО предотвратили еще одну атаку ВСУ на российский регион

В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одного дрона ВСУ под Белгородом

Российские военные предотвратили еще одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, около 11:15 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолетного типа. Информация о последствиях на земле не уточняется.

Ранее утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей. По его словам, в результате обстрела повреждены окна в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта. Помимо этого повреждены шесть автомобилей. Пострадала женщина.

В свою очередь, Минобороны России также сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом в 8:00 по московскому времени.

Кроме того, в в поселке Совхозный Грайворонского городского округа ВСУ сбросили взрывное устройство на легковые автомобили. В результате машины загорелись, а огонь перекинулся на гараж возле частного дома.