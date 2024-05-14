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15:27, 14 мая 2024Забота о себе

У соли обнаружили еще одно опасное свойство

Терапевт Константин Спахов призвал отказаться от досаливания пищи

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Самая популярная специя — соль — повышает риск развития рака желудка почти в два раза, рассказал терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов. Об опасном свойстве соли он рассказал в комментарии для aif.ru.

По словам доктора, ученые давно обнаружили, что любители соленых блюд значительно больше остальных рискуют получить диагноз «рак желудка». Но об этой опасности мало кто знает, добавил Спахов. «Люди уверены, что соль вредит лишь гипертоникам. Но она еще повышает риск развития камней в почках, сахарного диабета, остеопороза и катаракты. От досаливания пищи необходимо отказаться», — призвал специалист.

Если человек досаливает пищу в тарелке, значит, он потребляет слишком много этой специи и находится в зоне риска развития множества болезней

По словам доктора, перестать досаливать еду несложно. Для этого нужно убрать солонку со стола и подождать три недели. Этого срока достаточно, чтобы привыкнуть к пище без добавления специи, заверил специалист.

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Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала об опасных последствиях ежедневного употребления фастфуда. По ее словам, эта привычка может увеличить риск развития рака.

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      Вера Владзиевская
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