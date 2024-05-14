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22:34, 14 мая 2024Спорт

Украинский флаг убрали во время матча чемпионата мира по хоккею

Украинский флаг убрали во время матча чемпионата мира по хоккею в Чехии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Персонал арены в чешской Остраве убрал украинский флаг во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Казахстана и Латвии (0:2). Об этом РИА Новости сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Во время трансляции встречи в кадр попал флаг Украины, расположенный рядом с латвийским. В IIHF напомнили зрителям, что во время чемпионата мира на стадионах разрешены только национальные флаги стран-участниц. «Любой другой флаг будет удален администрацией», — уточнили они.

О запрете на российские и белорусские флаги на чемпионате мира стало известно 8 мая. Болельщикам будет запрещено проносить на трибуны любую атрибутику России и Белоруссии.

ЧМ-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Сборная России пропускает мировое первенство из-за санкций со стороны IIHF. Ряд европейских федераций также отказались от вызова в состав национальных команд игроков из Континентальной хоккейной лиги.

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      Андрей Стрельцов
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