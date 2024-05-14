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19:08, 14 мая 2024Спорт

Усик рассказал о знакомстве с Роналду

Украинский боксер Усик назвал Криштиану Роналду знакомством, которым он гордится
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Hassan Ammar / Reuters

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sports рассказал о знакомстве с нападающим сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Спортсмен назвал Роналду знакомством, которым он гордится. В этот список он также включил бывших футболистов Роналдиньо и Луиша Фигу, а также рэпера Эминема.

18 мая Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри. Схватка пройдет в Саудовской Аравии. На счету украинца 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Роналду подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» в 2022 году. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023-го.

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      Анастасия Борисова
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