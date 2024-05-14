В Крыму ответили на отказ НАТО в восстановлении Украины в случае ее поражения

Член ПА Крыма Чегринец: условия НАТО для восстановления Украины циничны

Условия, озвученные НАТО для восстановления Украины после окончания специальной военной операции, циничны, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Его слова передает РИА Новости.

Так на полуострове отреагировали на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который засомневался в смысле восстановления Украины. По его мнению, в случае поражения Киева в противостоянии с Российской армией будет бессмысленно тратить силы и средства на это.

«НАТО в очередной раз демонстрирует цинизм и проявление колониальной политики по отношению к Украине. Для Запада Украина не более чем колония и буферная зона, с которой будут выжимать все ресурсы, покуда это возможно, а потом выбросят», — сказал Чегринец.

По его мнению, те регионы, которые Россия взяла под свой контроль, будут восстановлены и начнут активно развиваться.

На слова Столтенберга ответила и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что альянс рассматривает Украину только в качестве инструмента реализации антироссийского курса и будущее Украины интересует НАТО только в этом контексте.