«Зенит» подпишет с Семаком новый пятилетний контракт

«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с тренером Сергеем Семаком 25 мая

«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Соглашение будет подписано 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Председатель совета директоров Елена Илюхина отметила, что будет повышена сумма контракта главного тренера, а также его штаба и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет.

После 28 матчей Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 51 очком и уступает только «Динамо» (53 очка). В Кубке России сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ, где соперничают с ЦСКА (1:1 в первом матче).

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист пять раз стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и взял четыре Суперкубка.