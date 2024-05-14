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10:41, 14 мая 2024Спорт

«Зенит» подпишет с Семаком новый пятилетний контракт

«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с тренером Сергеем Семаком 25 мая

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Соглашение будет подписано 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Председатель совета директоров Елена Илюхина отметила, что будет повышена сумма контракта главного тренера, а также его штаба и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет.

После 28 матчей Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 51 очком и уступает только «Динамо» (53 очка). В Кубке России сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ, где соперничают с ЦСКА (1:1 в первом матче).

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист пять раз стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и взял четыре Суперкубка.

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      Дарья Коршунова
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