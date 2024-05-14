Семье кадровика Минобороны стало плохо во время обыска в подмосковном коттедже

Mash: у жены кадровика Минобороны начались проблемы с сердцем во время обысков

Во время обыска в подмосковном коттедже начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова у его жены начались проблемы с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Во время визита силовиков в двухэтажный коттедж генерала в Истринском районе Московской области дома находились жена и дочь генерал-лейтенанта. Из-за стресса обеим стало плохо, у супруги начались проблемы с сердцем.

В результате обыска сотрудники следственных органов нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Об аресте Кузнецова стало известно утром 14 мая. Генерал-лейтенант обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год задержанный получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. Ранее он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.