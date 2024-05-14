Женщины устроили драку на борту самолета и нарвались на полумиллионный штраф

Пассажирки Uzbekistan Airways устроили драку в самолете и нарвались на штраф

Две женщины устроили драку в самолете авиакомпании Uzbekistan Airways до начала рейса и нарвались на почти полумиллионный штраф. Об этом пишет портал Kun.uz со ссылкой на пресс-службу Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма Узбекистана.

Инцидент произошел на борту летевшего из Дубая в Ташкент лайнера еще в середине апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий рейс задержали. Одной из пассажирок это не понравилось, она устроила скандал и потребовала выпустить ее из самолета.

Она громко материлась и требовала открыть двери воздушного судна. Дебоширку попытались усмирить бортпроводники и попутчики, но их усилия оказались безуспешными. «Еще одна пассажирка также попыталась успокоить ее, но это привело к потасовке между женщинами», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сняли обеих нарушительниц с рейса, в результате он был задержан еще на два часа. Перевозчик понес убытки в размере более 5000 долларов (458,1 тысячи рублей).

Департамент провел доследственную проверку по данному случаю, протоколы об административном правонарушении уже направлены в суд. По данным источника, пассажирки уже возместили ущерб.

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