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16:08, 15 мая 2024Наука и техника

Из вулканического пепла создали дешевый аккумулятор

На основе пепла и солей создали дешевый аккумулятор солнечной энергии

Фото: Pablo Martinez / Unsplash

Ученые из Университета Барселоны (Испания) спроектировали батарею для сбора солнечной энергии на основе вулканического пепла. Исследование опубликовано в журнале Journal of Energy Storage.

Специалисты обратили внимание на материал, который присутствует в природе в огромном количестве. В рамках исследования ученые спрессовали пепел в гранулы и тысячу раз охладили и нагрели до температуры 250 и 750 градусов соответственно. Специалисты выяснили, что зола обладает превосходной теплопроводностью и теплоемкостью, а также остается физически и химически стабильной.

Затем, добавив в пепел расплавленные соли, ученые обратили внимание, что при их контакте сохраняется достаточное количество тепла и снижается коррозионное воздействие. Специалисты выяснили, что получившийся материал можно использовать в качестве «открытого приемника», пропуская через него солнечные лучи и накапливая энергию. Таким образом, на основе пепла и солей можно создавать дешевые аккумуляторы для солнечных панелей.

Авторы научной работы подчеркнули, что дефицита в вулканическом пепле нет. Например, он в огромном количестве присутствует на испанском острове Ла-Пальма. Так, в 2021 году в результате одиночного извержения вулкана на территорию острова было выброшено 200 миллионов кубических метров этого материала.

В середине мая шведские ученые заявили о прорыве в разработке батареи на основе цинка и лигнина с рекордным ресурсом. Созданный ими аккумулятор по плотности сравним со свинцово-кислотными батареями, однако не является токсичным.

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      Андрей Ставицкий
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