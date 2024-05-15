Создан прототип дешевого и экологичного аккумулятора

Создана экологичная батарея из цинка и лигнина с ресурсом 8000 зарядок

Шведские ученые заявили о прорыве в разработке батареи на основе цинка и лигнина с рекордным ресурсом. Исследование опубликовано в журнале Energy & Environmental Materials.

Прототип аккумулятора создан из цинка и лигнина — двух экономически эффективных и экологически чистых материалов. Созданные батареи по плотности сравнимы со свинцово-кислотными аккумуляторами, однако не являются токсичными. Также батарея стабильна, то есть она рассчитана на восемь тысяч циклов заряда с сохранением емкости более 80 процентов.

«Хотя литий-ионные батареи полезны при правильном обращении, они могут быть взрывоопасными, их сложно перерабатывать, также они проблематичны с точки зрения окружающей среды», — отметили авторы. Батареи на основе цинка и лигнина обойдутся значительно дешевле в производстве, что имеет большое значение для рынков развивающихся стран.

По словам ученых, в ряде стран третьего мира, расположенных возле экватора, солнце садится около шести часов вечера — таким образом, солнечные панели перестают собирать энергию. В этом случае могут пригодиться экологичные и недорогие аккумуляторы.

«И цинк, и лигнин очень дешевы, и аккумулятор легко подлежит вторичной переработке», — отметили авторы исследования. Прототип новой батареи имеет небольшие размеры, в будущем ученые запланировали разработать полноценные аккумуляторы для солнечных панелей.

В начале мая инженеры Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) заявили о разработке дешевой батареи на основе натрия. Получившийся аккумулятор значительно дешевле классических батарей, так как натрий в тысячу раз более распространен, чем литий.