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03:21, 15 мая 2024Россия

Боец рассказал об обстреле украинскими военными мирных жителей под Харьковом

Боец ВС РФ: украинские военные наносят удары по мирному населению под Харьковом

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отступления со своих позиций наносит артудары по мирным жителя в оставленных ими населенных пунктах под Харьковом. Об этом рассказал штурмовик группировки войск «Север» с позывным «Вин», пишет РИА Новости.

«Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок (Пыльное, Харьковская область). Кассеты (кассетные боеприпасы) запускают, "Грады" работают», — отметил боец.

По его словам, артиллерия ВСУ начала отрабатывать примерно через час после оставления позиций. Военный уточнил, что украинским военным безразлично, «они как животные, можно сказать так». Противник уничтожает как пожилых людей, так и детей, подчеркнул боец с позывным «Вин».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Токаревка Харьковской области.

Также сообщалось, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогу долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил России.

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      Марина Совина
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