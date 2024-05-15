Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:11, 15 мая 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Токаревку Харьковской области

Ганчев: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Токаревки Харьковской области

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Токаревка Харьковской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Мирный житель в результате взрыва получил контузию. Медработник одного из ФАПов на освобожденной территории оказывает первую помощь пострадавшему», — написал Ганчев.

Ранее Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогут долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил России.

В свою очередь, военный эксперт Александр Шарковский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      ВСУ обстреляли Токаревку Харьковской области

      Блинкена раскритиковали за «концерт посреди мясорубки»

      Минздрав опроверг запрет на опубликованный в сети список лекарств для водителей

      Путин дал интервью китайскому агентству

      Телезвезда показала откровенные фото в честь праздника матери

      Небензя рассказал о скорой утрате легитимности Зеленским

      В России предложили запретить арестовывать отцов-одиночек

      Небензя заявил о нереалистичности формулы Зеленского

      Ивану Краско стало плохо на открытии кинофестиваля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше