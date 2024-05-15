ВСУ обстреляли Токаревку Харьковской области

Ганчев: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Токаревки Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Токаревка Харьковской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Мирный житель в результате взрыва получил контузию. Медработник одного из ФАПов на освобожденной территории оказывает первую помощь пострадавшему», — написал Ганчев.

Ранее Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогут долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил России.

В свою очередь, военный эксперт Александр Шарковский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков.